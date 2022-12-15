Налоговая закрыла последний бизнес Аллы Пугачевой в России

Уехавшая в Израиль певица Алла Пугачева больше не имеет бизнеса в России. Налоговая закрыла последнюю компанию Примадонны.

Речь идет о фирме «АБП», которая существовала с 2010 года. Ее сфера деятельности – концерты и торговля вещами личного бренда.

Певица подала заявление о банкротстве фирмы в октябре. Налоговая рассмотрела его, провела проверку и закрыла.

Ранее сообщалось, что Пугачева собирается приехать в Россию. Это может случиться в ближайшее время. По словам источника, певица намерена провести в Москве новогодние праздники.