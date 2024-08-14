Налоговая заблокировала счета компании Веры Сотниковой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Актриса Вера Сотникова владеет кинокомпанией ООО «Сфорца Фильм Мажестик». Она же является единственным учредителем организации. Как удалось выяснить журналистам, счета компании заблокированы ФНС.

Причиной этого стало то, что Сотникова уже второй год не подает финансовые отчеты. У нее также есть задолженность 500 рублей.

Актриса пока никак не комментировала блокировку счетов.

Напомним, Вера Сотникова — актриса театра и кино, а также телеведущая. На ее счету более 50 ролей. Сотникова также является бессменной ведущей шоу «Битва экстрасенсов».

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