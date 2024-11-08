Налоговая заблокировала счета компании Марии Погребняк из-за отсутствия отчетов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

ФНС в пятый раз за год заблокировала счета ООО «ЦНТСК», доля в которой принадлежит блогерше Марии Погребняк. Знаменитость открыла компанию в 2023 году. По словам Погребняк, она занимается комплексной пиар-поддержкой, удалением негатива из источников и поддержанием репутации.

Несмотря на то, что компании уже год, ее счета четыре раза блокировали из-за отсутствия отчетности. На днях налоговая сделала это в пятый раз.

Согласно данным журналистов, Погребняк владеет еще несколькими компаниями: ООО «Виллстар», которая вышла в плюс за прошлый год на миллион рублей и фирмой по продаже косметики.

Ранее мы писали о том, что с блогера Дмитрия Портнягина сняли налоговую задолженность на сумму более 40 млн рублей.