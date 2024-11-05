Еще 63 млн он выплатил: блогер Дмитрий Портнягин оспорил более 40 млн рублей по его делу

Блогер Дмитрий Портнягин является фигурантом уголовного дела о неуплате налогов. Общая сумма долга составляет 124 миллиона рублей. По данным Telegram-канала Mash, с большей частью задолженности бизнесмену удалось разобраться.

Сейчас в отношении Портнягина избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. С осени прошлого года блогер судится с ИФНС подмосковного Наро-Фоминска. Он пытался доказать, что закрыл основную часть долга, и добился своего.

Дмитрий заплатил государству 63 млн рублей, а еще 40,6 млн он оспорил. При этом, когда блогера освободили из-под домашнего ареста в декабре, то он утверждал, что уже полностью погасил имеющуюся задолженность.

Ранее сообщалось, что муж Татьяны Булановой не погашает долги по налогам и закрывает свой бизнес. Сумма задолженности росла в течение полугода.