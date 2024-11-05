НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 ноября 2024, 13:06
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Еще 63 млн он выплатил: блогер Дмитрий Портнягин оспорил более 40 млн рублей по его делу

Mash: с блогера Портнягина сняли задолженность по неуплате 40,6 млн рублей .
Еще 63 млн он выплатил: блогер Дмитрий Портнягин оспорил более 40 млн рублей по его делу

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Дмитрий Портнягин является фигурантом уголовного дела о неуплате налогов. Общая сумма долга составляет 124 миллиона рублей. По данным Telegram-канала Mash, с большей частью задолженности бизнесмену удалось разобраться.

Сейчас в отношении Портнягина избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. С осени прошлого года блогер судится с ИФНС подмосковного Наро-Фоминска. Он пытался доказать, что закрыл основную часть долга, и добился своего.

Дмитрий заплатил государству 63 млн рублей, а еще 40,6 млн он оспорил. При этом, когда блогера освободили из-под домашнего ареста в декабре, то он утверждал, что уже полностью погасил имеющуюся задолженность.

Ранее сообщалось, что муж Татьяны Булановой не погашает долги по налогам и закрывает свой бизнес. Сумма задолженности росла в течение полугода.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов
Теги:
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