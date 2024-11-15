Налоговая заблокировала счета компаний Филиппа Киркорова перед новогодними корпоративами

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компаний певца Филиппа Киркорова перед началом новогодних корпоративов.

Как пишет Telegram-канал Mash, дело в том, что в составе учредителей указан бывший концертный директор исполнителя хита «Цвет настроения синий» Геннадий Рыбак, скончавшийся в прошлом году.

Уточняется, что речь идет о компаниях ООО «Филипп Киркоров Корпорейшен» и ООО «Филл фо ю». При этом, как отмечает канал, именно через эти организации поп-король принимает заказы на сольные выступления. Перед новогодними корпоративами блокировка счетов может оказаться проблемой для артиста.

Представители налоговой службы потребовали как можно скорее актуализировать данные по указанным компаниям. До этого момента их работа будет приостановлена.

Ранее судебные приставы объявили в розыск Филиппа Киркорова из-за 31 неоплаченных штрафов на его люксовый автомобиль Rolls-Royce. Артист задолжал 24 тысячи рублей за нарушение ПДД.