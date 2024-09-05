Гусейну Гасанову удалось спасти квартиру в «Москва-Сити», выплатив 145 млн рублей ФНС

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Федеральной налоговой службы (ФНС) к блогеру Гусейну Гасанову. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

16 августа блогер оплатил все долги перед ФНС в размере почти 145 млн рублей. Перед этим налоговая заблокировала счета сетевой знаменитости в четырех банках, а также пыталась через суд забрать квартиру Гасанова в одном из небоскребов «Москва-Сити» Neva Towers, стоимость которых оценивается в 150 млн рублей. Вдобавок ФНС планировала забрать у Гасанова две машины — Rolls-Royce Cullinan 2020 года и Chevrolet Tahoe 2022 года.

По данным источника, выплатив все долги, инфлюенсер «успел спасти свое жилье и элитные машины». Банковские счета Гасанова разблокировали в день погашения задолженности.

Уточняется, что в настоящий момент блогер находится за границей. Его адвокат рассказал SHOT, что Гасанов вернется в Москву, как только выполнит все обязательства перед своими иностранными агентами.

Ранее мы писали, что Гусейн Гасанов общался с Павлом Дуровым перед его задержанием.