НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 июля 2024, 17:58
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Налоговая заблокировала счета компании Алексея Учителя

«Звездач»: налоговая заблокировала счета компании режиссера Алексея Учителя.
Налоговая заблокировала счета компании Алексея Учителя

© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании режиссера Алексея Учителя. Поводом стало то, что учредитель не подал декларацию.

О блокировке и ее причине сообщил Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, у налоговой есть решение о приостановке операций по счетам компании «Телешоу». Она занимается производством фильмов и программ, учредителем числится Учитель.

«Звездач» пишет, что бизнес несколько лет демонстрирует нулевые показатели. Однако сейчас налоговая решила заблокировать счета из-за неподанной декларации.

Отмечается, что долгов у компании нет.

Ранее сообщалось о блокировке счетов певицы Глюкозы в нескольких банках. Это случилось спустя два дня после концерта в Красноярске, где артистка выступила в неадекватном состоянии. Исполнительница объясняла, что находилась под действием снотворного и антидепрессантов, которые назначил врач. Последний месяц у Глюкозы был сложным: умерла любимая бабушка, случилось «предательство» со стороны продюсера. Певица признавалась, что не смогла самостоятельно справиться с трудной жизненной ситуацией.

Источник фото:Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Telegram-канал «Звездач»
Автор:Лилия Караева
Теги:
бизнес
режиссер
Алексей Учитель