Налоговая заблокировала счета компании Алексея Учителя

Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании режиссера Алексея Учителя. Поводом стало то, что учредитель не подал декларацию.

О блокировке и ее причине сообщил Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, у налоговой есть решение о приостановке операций по счетам компании «Телешоу». Она занимается производством фильмов и программ, учредителем числится Учитель.

«Звездач» пишет, что бизнес несколько лет демонстрирует нулевые показатели. Однако сейчас налоговая решила заблокировать счета из-за неподанной декларации.

Отмечается, что долгов у компании нет.

Ранее сообщалось о блокировке счетов певицы Глюкозы в нескольких банках. Это случилось спустя два дня после концерта в Красноярске, где артистка выступила в неадекватном состоянии. Исполнительница объясняла, что находилась под действием снотворного и антидепрессантов, которые назначил врач. Последний месяц у Глюкозы был сложным: умерла любимая бабушка, случилось «предательство» со стороны продюсера. Певица признавалась, что не смогла самостоятельно справиться с трудной жизненной ситуацией.