Налоговая заблокировала счета бренда нижнего белья Лерчек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Компания по производству нижнего белья блогерши Лерчек и ее родственницы Анны «Леана» прогорела. С апреля 2023 по ноябрь 2024 года владельцы бизнеса не платили за свет и аренду. В итоге компания задолжала 510 тысяч рублей.

Журналисты выяснили, что налоговая заблокировала счета бизнеса, так что задолженность будут взыскивать с владельцев через суд. Отмечается, что «Леана» ни разу за весь период работы с 2021 года не принесла прибыли.

Напомним, Лерчек обвиняют в незаконном выводе денег за рубеж. Следствие считает, что операции проводились по подложным документам. Также к ответственности хотят привлечь бывшего мужа блогерши.

