Судебные приставы разыскивают группу «Нервы» из-за долга в 775 тысяч рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Согласно открытым источникам, ФССП возбудила исполнительное производство в отношении рок-группы «Нервы». Музыкантов разыскивают из-за долга в 775 тысяч рублей. ИП было возбуждено еще в марте 2025 года, однако до сих пор не было оплачено.

Известно также, что на май 2025 года задолженность ООО «НЕРВЫ» по налогам составляла уже 851 тысячу рублей: 304 тысячи за торговый сбор, 87 тысяч по налоговым доходам, 4 тысячи за транспортный налог, 335 тысяч за налог, взымаемый при применении УСН и 120 тысяч рублей пеней.

Напомним, в 2022 году весь коллектив группы «Нервы» покинул Россию.

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