Налоговая подала в суд на певца Сергея Лазарева

Налоговая служба подала иск в суд против Сергея Лазарева из-за неуплаты налогов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно, из-за этого ООО «Пудель-штрудель», где певец является учредителем, находится в процессе ликвидации, а его счета были арестованы.

Напомним, что компания специализировалась на праздничных блюдах для домашних животных, но, судя по отзывам, ее деятельность оценивается не слишком высоко. За период работы компания накопила долг перед государством в размере 46 200 рублей. Еще 90 500 рублей не были уплачены налоговой ООО «Рижский кофе», которое ранее развивало ресторанный бизнес и занималось поставкой продуктов. Лазарев покинул круг владельцев этой компании еще в 2019 году, однако задолженность осталась в силе. Итоговая сумма долга превышает 137 тысяч рублей.

Несмотря на обстоятельства, ни сам учредитель Лазарев, ни кто-либо еще, кажется, не имеет намерения погашать эти долги. Теперь предстоит долгий судебный процесс, а в будущем у налоговой будет право арестовать имущество певца, если долги не будут погашены.

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