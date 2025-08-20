Налоговая ликвидирует компанию Гусейна Гасанова, созданную для продажи курсов

Налоговая закрывает компанию блогера Гусейна Гасанова, учрежденную для продажи курсов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По его информации, речь идет о закрытии ООО «Банда». Источник пишет, что юридический адрес фирмы и информация о должностных лицах оказались недостоверны. В итоге, пишет «Звездач», налоговая ликвидирует бизнес, а счета уже заблокированы.

Также у курсов Гасанова обнаружили два суда на сумму 2 млн 675 тысяч. Источник пишет, что Гусейн вышел из состава учредителей фирмы незадолго до них.

Ранее сообщалось о закрытии певицей Алсу своего концертного агентства. Говорилось, что бизнес находится на стадии ликвидации. В 2023 году компания ушла в убыток на 2,7 млн.

Также сообщалось, что группа «Сплин» решила возобновить бизнес в России. Предположительно, команда собирается заниматься торговлей одежды и арендой музыкального оборудования. Компанию назвали как последний трек.