Налоговая добралась и до мужа Блиновской: Алексей лишился компании по добыче руды

Муж королевы марафонов Елены Блиновской потерял компанию по добыче руды и других полезных ископаемых ООО «Нембус». Так, ФНС ликвидировала 4 фирмы Алексея Блиновского за неверно предоставленные сведения о доходах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В прошлом году компания «Нембус», согласно предоставленным данным, потратила 5 тысяч рублей при полном отсутствии заработка. Налоговая заинтересовалась этими цифрами и начала проверку. Выяснилось, что по юридическому адресу представителей организации нет, поэтому компанию исключили из реестра.

В скором времени ликвидируют еще три фирмы Алексея Блиновского: «Океан молодости», «Подари мечту» и «Оливиа групп». Компании занимались продажей лекарственных препаратов, одежды и прочего.

В марте стало известно, что супругам Блиновским расширили обвинение. Паре увеличили размер легализованных денег и имущества, которые те приобрели преступным путем, с 43 миллионов рублей до 700 миллионов рублей и выше.

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