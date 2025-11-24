«Налоги повышаются, а у предателей все замечательно»: Вика Цыганова возмутилась, что Меладзе зарабатывает в РФ

Вика Цыганова возмутилась, что уехавший Константин Меладзе продолжает зарабатывать в России. В своем Telegram-канале певица посчитала несправедливым, что «предатели» страны роскошно живут, в то время как простые россияне страдают от повышения налогов.

Как отметила артистка, несмотря на отъезд из РФ, старший брат Валерия Меладзе сохранил бизнес в стране, который приносит ему внушительный доход.

«СМИ обнаружили, что Константин Меладзе продолжает хранить и приумножать сбережения в России, несмотря на отъезд из страны и потерю ВНЖ. <…> Ежегодно его доход от процентов составляет около полумиллиона рублей. Кроме того, бизнес Меладзе в России продолжает приносить значительную прибыль. Ежегодные доходы компании резко выросли за последнее время и превысили 85 млн рублей», - подчеркнула Вика Цыганова.

Также певица напомнила, как в одном из интервью 2017 года Константин Меладзе рассказывал, что имеет только украинский паспорт. При этом Вика Цыганова добавила: прошлой осенью композитор переоформил свою российскую компанию, сменив украинский паспорт на грузинский. Это позволило ему продолжать «спокойно зарабатывать в нашей стране». Артистка возмутилась, что уехавшие знаменитости имеют стабильный доход, в то время как в России растут налоги и уменьшаются выплаты бойцам.

«Удивительным образом в России повышаются налоги, уменьшаются выплаты бойцам, возникают проблемы с импортом запчастей для дронов из Китая, и только у жидкого племени предателей все замечательно, а доходы растут», - заключила певица. Напомним, Константин Меладзе эмигрировал из РФ в Италию вместе с женой в 2022 году.

