«Налили Вике в бутылку с водой пургена»: Водонаева пыталась напоить Боню слабительным на «Доме-2»

Виктория Боня недавно помирилась с бывшей участницей «Дома-2» Аленой Водонаевой, с которой практически не обращалась на протяжении 20 лет. Телеведущие регулярно вспоминают свои конфликты и смеются над ними. Однажды Водонаева хотела напоить слабительным заклятую подругу.

Алена пришла на проект в 2004 году, когда он только запускался. Она начала встречаться со Степаном Меньшиковым и быстро стала звездой. Боня появилась в шоу спустя два года. Ее красота вызвала зависть у участниц, и они решили немного похулиганить.

Водонаева рассказала в соцсетях, что в первый день пребывания Бони на «Доме-2» участники напились, поскольку был день рождения проекта. Продюсеры дали им шампанское, а это происходило крайне редко. В итоге девушки разработали план мести, в котором не участвовала только Оля Солнце.

Подстрекала к заговору всех Водонаева. Другие участницы пошли у нее на поводу, даже Ольга Бузова.

«Мы налили Вике в бутылку с водой пургена. И пришли к ней бабской толпой, человек семь: „Вика, выпей, пожалуйста, воды“», — призналась телеведущая.

Но их коварному плану не суждено было сбыться. Виктория не стала пить воду из той бутылки: ее смутило, что она не хрустнула при открывании. Боня посоветовала подписчикам поступать также и не брать напитки у малознакомых людей.

Впоследствии Степан Меньщиков ушел от Алены Водонаевой к модели, из-за чего конфликт телезвезд обострился еще больше. Между ними даже произошла жесткая драка. Однако спустя почти 20 лет знаменитости смогли забыть все ссоры и обиды.

Ранее Виктория Боня рассказала, что ей предложили провести ночь с олигархом за 50 миллионов рублей.