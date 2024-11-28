«Наличие женщины обязательно, но не одной»: актер Ростислав Хаит высказался об отношениях с матерью его годовалого ребенка

Актер Ростислав Хаит заявил, что не женат на матери его годовалого ребенка. Об этом он сообщил на YouTube-канале Влада Аганова.

С 2012 года актер Ростислав Хаит состоит в отношениях с актрисой Ольгой Рыжковой. В конце октября 2023 года у пары родилась дочь Мира. Однако о статусе возлюбленных ничего не было известно. Ходили слухи, что они состоят в браке. Впрочем, в беседе Хаит рассказал, что не является сторонником моногамных отношений.

«Наличие женщины в твоей жизни обязательно, но не одной, которая будет постоянно с тобой. Теоретически я вполне допускаю, что возьму и буду жить с женщиной до конца жизни», — заявил он.

Актер проговорился, что не состоит в браке с Рыжковой и на этом поспешил закрыть тему личной жизни.

«А-а-а… Нет, я никогда не был женат, на этом наш вопрос о личной жизни…» — ответил он.

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