Алена Апина и Кристина Орбакайте поддержали антироссийскую провокацию Аллы Пугачевой

Алла Пугачева устроила провокацию в Сети после ракетного группового удара по военным целям на Украине и неожиданно получила одобрение от певицы Алены Апиной, которая ранее не была замечена в антироссийских высказываниях.

В своем блоге исполнительница хита «Арлекино» опубликовала пост с фотографией женщины с ребенком из киевской больницы и подписала: «Бог терпелив, но всему ему предел». При этом она умолчала, что во двор лечебного заведения упала сбившаяся с курса украинская ракета ПВО, а вовсе не российский снаряд.

В Минобороны России ранее подчеркнули, что больница в Киеве получила разрушения вследствие падения украинской ракеты ПВО. Это подтверждают и опубликованные в Сети видео очевидцев.

За сутки провокационный пост Пугачевой набрал более 130 тысяч лайков, среди одобривших высказывание 75-летней певицы традиционно оказались артисты-иноагенты, а также экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, Кристина Орбакайте и София Ротару.

При этом ранее продюсер Сергей Лавров заявлял, что исполнительница хита «Хуторянка» не умеет пользоваться интернетом, ее страницу в соцсети ведет невестка.

Как пишет mk.ru, среди «лайкнувших» пост Пугачевой оказалась и Алена Апина, которая продолжает проживать в Москве и активно гастролирует по России.

При этом никто из друзей бывшей Примадонны ее провокацию не поддержал. Она не получила отклика даже он Александра Буйнова, Игоря Николаева и семьи Юдашкиных, которые обычно отмечаются в сообщениях Пугачевой.

Вместе с тем, Алла Пугачева проигнорировала трагедию, произошедшую 23 июня в Крыму, когда ВСУ атаковали Севастополь. В результате прямого попадания ракеты на пляж более 115 человек получили ранения, еще пять погибли. Среди жертв оказались двое детей. Как пояснили в Минобороны РФ, ВСУ использовали для удара тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.