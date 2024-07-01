«Налетели, как гиены»: Боня рассказала о буллинге Анны Седоковой в «Выжить в Дубае»

Популярная телеведущая и блогер Виктория Боня рассказала, что певица Анна Седокова подверглась буллингу на шоу «Выжить в Дубае». Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

Артистка объяснила, что буллинг со стороны участников проекта возник после того, как исполнительница «флиртовала» с возлюбленным юмористки Надежды Сысоевой Сашей Стоуном. Блогер заявила, что на певицу «налетели, как гиены». По этой причине Боня решила не голосовать против певицы. За это, как призналась телеведущая, рэпер Джиган назвал ее «крысой». Она добавила, что не намерена поддерживать буллинг.

По мнению Бони, Сысоева поступила некрасиво по отношению к Седоковой.

«Надя могла бы все сказать позитивно. Я бы сказала так: «Аня, ты слишком красивая, слишком сексуальная. У меня нет таких красивых форм, ты подошла к моему молодому человеку, строила ему глазки, мне это неприятно. Пожалуйста, так не делай». И все. Но Надя так не сделала», — высказалась блогер.

Знаменитость отметила, что после проекта Седокова заблокировала Джигана и его супругу Оксану Самойлову в соцсетях.

Ранее Анна Седокова призналась, что неделю плакала из-за травли в шоу «Выжить в Дубае».