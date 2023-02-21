«Накрывает с головой»: звезда «Уральских пельменей» рассказала о запретном удовольствии

Юлия Михалкова относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся подробностями о себе. На этот раз экс-участница шоу «Уральские пельмени» дала откровенное интервью изданию «КП», в котором сделала заявление, удивившее всех поклонников.

Так, девушка публично призналась в адреналиновой зависимости. По словам Юлии, она испытывает «физическое удовольствие», когда оказывается в ситуации без права на ошибку.

«И страшно, и интересно, когда волна адреналина накрывает с головой», — высказалась знаменитость.

Также Михалкова добавила: именно за эти «острые» ощущения она и любит свою работу. Действительно, выходя на сцену к зрителям, актеры не имеют права на различные ошибки: будь то обычная запинка или вынужденная пауза из-за забытого текста.

«Это одна из причин, почему, работая в кино, я никогда не откажусь от театральной сцены. В кино есть право на второй дубль. Не получилось — пересняли. В театре такого нет», — резюмировала девушка.

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