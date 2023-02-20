«Обещают завтра выписать»: звезда «Уральских пельменей» перенесла серьезную операцию на ноге

Участники шоу «Уральские пельмени» давно полюбились публике, вот почему телезрители пристально следят за жизнью любимых юмористов. К слову, сегодня Илана Юрьева не на шутку обеспокоила фанатов. Знаменитость вышла на связь в социальной сети и сообщила о перенесенной операции.

Так, девушка не стала раскрывать всех подробностей. Вместо этого она поделилась снимком из больничной палаты. На фотографии отчетливо заметно, что левая нога Юрьевой перебинтована, а на правой руке установлен катетер. Илана поспешила успокоить всех неравнодушных и заявила: «Все прошло хорошо. Обещают завтра выписать. Всем спасибо за добрые слова».

Также знаменитость выразила благодарность медицинским сотрудникам, которые помогли ей восстановиться в кратчайшие сроки.

Напомним, что несколько лет назад с Юрьевой произошла трагедия. Во время катания на горнолыжном курорте в нее врезался мужчина. Травма была настолько серьезная, что ей потребовалось хирургическое вмешательство.

Ранее 36-летняя Анна Хилькевич сделала тревожное заявление. В личном блоге девушка написала, что она пострадала от халатности врачей. Подробности читайте в этой статье.