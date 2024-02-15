Накрыли эмоции: Алина Загитова рассказала, где провела лучшее 14 февраля в жизни

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась с фанатами тем, как провела минувший День святого Валентина. По словам девушки, она встретила праздник на работе, и он стал самым лучшим за всем время.

Накануне, 14 февраля, Загитова приняла участие в шоу «Влюбленные в фигурное катание». После этого она опубликовала фото в своем Telegram-канале. Под ним спортсменка написала, что работать в День святого Валентина стало для нее традицией.

А через некоторое время фигуристка опубликовала видео. В нем девушка призналась, что ее накрыли эмоции. Загитова так растрогалась, что назвала прошедшее 14 февраля самым лучшим в своей жизни.

Ранее стало известно, что Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков ждут третьего ребенка. Радостной новостью супруги поделились в своем блоге.