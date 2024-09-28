«Накосячил он»: Ирина Круг заявила, что развелась с экс-мужем из-за его предательства

Ирина Круг рассказала о личной жизни, сложившейся после смерти мужа Михаила.

Спустя 22 года артистка продолжает вспоминать своего первого мужа Михаила Круга. Она рассказала, как трудно ей пришлось пережить трагедию, связанную с его гибелью. По словам Ирины, она не знала как продолжать дальше жить без супруга с двумя детьми.

Однако позже ей удалось построить свою личную жизнь: Круг решила пойти по стопам своего возлюбленного и стала артисткой. Затем на ее пути повстречался Сергей Белоусов, с которым она прожила потом 20 лет в браке, родив сына Андрея. Но в 2020 году пара приняла решение развестись, так как Ирина не смогла простить предательство.

Певица не исключает и возможности воссоединения с экс-мужем, но вероятность в данном случае очень мала. Она призналась, что ей нужен взрослый верный мужчина, который хорошо зарабатывает и не встречается с другими женщинами.

«Сейчас я разошлась. Мы долго были вместе. Он все-равно рядом, всегда помогает, приходит, видимся, работаем вместе. Все бывало... Я вообще без любви не могу... Но если я полюбила — это долго... Может я еще вернусь обратно к Сергею. Я пока не готова даже ответить на этот вопрос. Больно это все. Столько лет вместе и ребенок. Но накосячил он. Мне нужно, чтобы человек преданный был», — рассказала Ирина в шоу «Света вокруг света».

Ранее мы писали о том, что сын Михаила Круга объяснил, как стал артистом.