Mash: певец Филипп Киркоров отказал инвалиду в просьбе сделать фото на светской вечеринке

На днях в Санкт-Петербурге состоялось мероприятие, которое собрало многих звезд шоу-бизнеса. Посетил вечеринку и Филипп Киркоров. Правда, как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, ситуацию омрачило то, что певец вновь угодил в крупный скандал.

По Сети распространилось видео, на котором исполнитель хита «Зайка моя» проигнорировал человека в инвалидной коляске. Мужчина пробирался через толпу к артисту, чтобы попросить сделать совместное фото. Когда же он достиг своей цели, то громко обратился к Киркорову со своей просьбой. На ролике заметно, что певец обернулся на зов своего имени и даже посмотрел в сторону поклонника с ограниченными возможностями, однако отвечать ему принципиально не стал.

К слову, некоторые пользователи Сети убеждены, что Филипп из-за шума просто не услышал просьбу мужчины. На данный момент ни певец, ни его официальные представители никак не комментировали ситуацию.

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