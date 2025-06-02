«Накопились стресс, травма, нагрузка»: что происходит с пострадавшим на концерте Филиппом Киркоровым

Певец Филипп Киркоров продолжает восстанавливаться после травмы, полученной на недавнем концерте. В беседе с StarHit пластический хирург Тимур Хайдаров, сотрудничавший с артистом, рассказал о его состоянии и раскрыл, что на самом деле с ним происходит.

После того, как исполнитель хита «Цвет настроения синий» обжегся на своем выступлении, вокруг его состояния продолжают ходить разные слухи. Недавно появилась информация, что у Филиппа Киркорова начался некроз тканей, а причина тому — многочисленные пластические операции. Некоторые знаменитости и вовсе открыто обвинили в случившемся Тимура Хайдарова, к которому обращался за услугами певец.

Сам же звездный хирург называет обвинения в свой адрес «беспощадным вымыслом». Тимур Хайдаров выразил надежду на то, что артист скоро поправится.

«Это абсолютно неправда, могу вас заверить. <…> Мы надеемся, что в ближайшее время он уже поправится. С ним занимаются определенные хирурги, которые специализируются на ожогах», — заявил врач.

Тимур Хайдаров также заверил: осложнения Филиппа Киркорова не могут быть связаны с пластикой: «Последние преображения мы с ним закончили, наверное, уже больше года, а то и два года назад».

Что касается последних слухов об ухудшении самочувствия певца, то хирург раскрыл: он постоянно находится на связи с Филиппом Киркоровым, и у артиста «все хорошо».

«Он отдыхает, восстанавливает силы, очень хочет вернуться опять к бурной концертной деятельности, к фанатам, к проектам. Я считаю, что ему сейчас нужно и для себя немного времени, потому что все накопилось: и стресс, и травма, и нагрузка, и физическая усталость», — отметил Тимур Хайдаров.

Напомним, Филипп Киркоров получил ожог во время своего концерта в Санкт-Петербурге. На нем загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Певец не стал скрывать, что обжегся, но продолжил выступление.

Ранее мы писали о том, что СМИ рассекретили новый диагноз пострадавшего на концерте Филиппа Киркорова.