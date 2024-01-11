Накопились большие долги: на сеть пивных Александра Розенбаума подали в суд

У сети ресторанов «Толстый фраер», которые принадлежат певцу Алекандру Розенбауму, накопились большие долги за вывоз отходов и электричество. В связи с этим коммунальщики Северной столицы подали в суд, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сеть ресторанов «Толстый фраер» располагается в Санкт-Петербурге. За 2022 год она принесла около 180 миллионов рублей. Однако в 2023-м у заведений появились долги за вывоз отходов и электричество. По данным журналистов, в связи с этим «Невский экологический оператор» был вынужден обратиться в арбитражный суд.

В настоящий момент с «Толстого фраера» требует 385 тысяч рублей за вывоз отходов. Кроме того, к сети подан иск на 84 тысячи рублей за электроэнергию.

Ранее стало известно, сколько Розенбаум получил от деятельности ресторанного бизнеса. За год певец заработал более 30 миллионов рублей.