Накопилась астрономическая сумма: Елена Исинбаева отказывается платить за квартиры в Москве

Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева накопила крупный долг по оплате ЖКУ. Двукратная олимпийская чемпионка второй год не платит по счетам за квартиры в Москве.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, заслуженный мастер спорта России задолжала по коммунальным платежам 400 тыс. рублей. Из них 336 тыс. рублей составляет долг за квартиру в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице и 65 243 – за недвижимость в ЖК «Акватория», которую 42-летняя спортсменка приобрела вскоре после отъезда из России.

Вырос долг обладательницы 28 мировых рекордов и перед российской налоговой. Сумма выросла до 1,6 млн рублей, хотя в конце апреля он составлял 1,1 млн рублей.

Напомним, Елена Исинбаева живет за границей с 2023 года - спортсменка переехала в Испанию, на остров Тенерифе вместе с семьей. Испанские СМИ сообщали, что она владеет пентхаусом и двумя виллами.

Также мы писали, что общая стоимость недвижимости, которой владеет олимпийская чемпионка в России, оценивается в 130 млн рублей.