Накопила многомиллиардные долги: бывшую жену Николая Баскова Светлану Шпигель признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом Светлану Шпигель. О решении инстанции сообщил Telegram-канал РЕН ТВ | Новости. Бывшая жена Николая Баскова задолжала миллиарды рублей и не смогла расплатиться.

Светлана накопила долги вместе с отцом Борисом Шпигелем. В августе 2025 года сумма задолженности родственников превысила 17,1 млрд рублей. Большую часть средств, 16,2 млрд рублей, требовала Генпрокуратура. Остатки семейству начислили за неоплаченные коммунальные платежи и по налогам.

Бориса Шпигеля осудили и приговорили к 11 годам колонии за дачу взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Продюсера отправили отбывать наказание в январе 2024 года, но позже его освободили от исполнения решения из-за хронических заболеваний.

Николай Басков, пока его бывшие родные люди разбираются с долгами, ищет себе жену. Психолог Станислав Самбурский в беседе с сайтом «Страсти» порассуждал, почему исполнитель все еще одинок.