Опубликовано 07 сентября 2025, 13:15
«Наконец-то признались»: Оксана Акиньшина впервые показала совместное фото с Данилой Козловским

Оксана Акиньшина рассекретила роман с Козловским и показала совместный снимок.
Актриса Оксана Акиньшина долгое время скрывала романтические отношения с коллегой Данилой Козловским. В личном блоге она впервые опубликовала совместный снимок из отпуска.

В кадре 38-летняя Акиньшина запечатлена в объятиях своего 40-летнего избранника на фоне гор и водоема. Для прогулки на природе Оксана выбрала блейзер голубого цвета и полностью отказалась от макияжа.

Данила Козловский надел белую рубашку, расстегнув верхние пуговицы. Образ он дополнил крупными солнечными очками.

На снимке влюбленные улыбались и выглядели счастливыми.

При этом на первое совместное фото в Сети отреагировали коллеги пары. Так, Павел Деревянко оставил эмодзи в виде солнца, а актриса Светлана Иванова назвала актеров «любимцами».

«Наконец-то признались, мы очень ждали», - отметили поклонники пары в комментариях.

Напомним, слухи о романе Акиньшиной и Козловского появились пять лет назад, когда они снимались в фильме «Чернобыль». У Данилы есть дочь от Ольги Зуевой. У Акиньшиной трое детей от предыдущих браков.

Ранее сообщалось, что Даниле Козловскому удалось вернуться на российскую сцену после трех лет бойкота. В 2022 году он уехал в США, а после гастролировал по Европе и встречался с иноагентами. Недавно в Москве состоялась премьера его моноспектакля Frank, который зрители сравнили со школьным утренником и заявили о разочаровании.

Автор:Анна Воробьева
