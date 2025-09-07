«Наконец-то признались»: Оксана Акиньшина впервые показала совместное фото с Данилой Козловским
© Starface.ru
Актриса Оксана Акиньшина долгое время скрывала романтические отношения с коллегой Данилой Козловским. В личном блоге она впервые опубликовала совместный снимок из отпуска.
В кадре 38-летняя Акиньшина запечатлена в объятиях своего 40-летнего избранника на фоне гор и водоема. Для прогулки на природе Оксана выбрала блейзер голубого цвета и полностью отказалась от макияжа.
Данила Козловский надел белую рубашку, расстегнув верхние пуговицы. Образ он дополнил крупными солнечными очками.
На снимке влюбленные улыбались и выглядели счастливыми.
При этом на первое совместное фото в Сети отреагировали коллеги пары. Так, Павел Деревянко оставил эмодзи в виде солнца, а актриса Светлана Иванова назвала актеров «любимцами».
«Наконец-то признались, мы очень ждали», - отметили поклонники пары в комментариях.
Напомним, слухи о романе Акиньшиной и Козловского появились пять лет назад, когда они снимались в фильме «Чернобыль». У Данилы есть дочь от Ольги Зуевой. У Акиньшиной трое детей от предыдущих браков.
Ранее сообщалось, что Даниле Козловскому удалось вернуться на российскую сцену после трех лет бойкота. В 2022 году он уехал в США, а после гастролировал по Европе и встречался с иноагентами. Недавно в Москве состоялась премьера его моноспектакля Frank, который зрители сравнили со школьным утренником и заявили о разочаровании.