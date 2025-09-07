«Наконец-то признались»: Оксана Акиньшина впервые показала совместное фото с Данилой Козловским

Актриса Оксана Акиньшина долгое время скрывала романтические отношения с коллегой Данилой Козловским. В личном блоге она впервые опубликовала совместный снимок из отпуска.

В кадре 38-летняя Акиньшина запечатлена в объятиях своего 40-летнего избранника на фоне гор и водоема. Для прогулки на природе Оксана выбрала блейзер голубого цвета и полностью отказалась от макияжа.

Данила Козловский надел белую рубашку, расстегнув верхние пуговицы. Образ он дополнил крупными солнечными очками.

На снимке влюбленные улыбались и выглядели счастливыми.

При этом на первое совместное фото в Сети отреагировали коллеги пары. Так, Павел Деревянко оставил эмодзи в виде солнца, а актриса Светлана Иванова назвала актеров «любимцами».

«Наконец-то признались, мы очень ждали», - отметили поклонники пары в комментариях.