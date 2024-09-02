«Наконец-то обрадовали меня»: 75-летний актер Александр Панкратов-Черный впервые стал дедом

75-летний актер Александр Панкратов-Черный признался, что полгода назад в его семье произошло важное событие. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ народный артист России сообщил, что впервые стал дедушкой.

Как оказалось, Александр Панкратов-Черный долгое время скрывал рождение внучки, поскольку сын Владимир и его супруга просили не говорить об этом на публике. Однако теперь, спустя полгода после пополнения в семье, актер с радостью рассказывает о девочке. По словам артиста, внучка очень похожа на него внешне.

«Татьяна Владимировна. Я очень-очень рад, уже наряды покупаем на вырост. <…> Меня видит — улыбается и все время ручонкой тянется потрогать за усы», — поделился Александр Панкратов-Черный.

Актер рассказал, что невестка Ольга все свое время проводит с дочерью, но также и сын Александра Панкратова-Черного «любит возиться с Танечкой» — «сядет у кроватки и играет ей на гитаре».

Народный артист России признался, что они с женой Юлией давно мечтали о внуках, однако их сын не спешил с этим и стал отцом только в 44 года.

«Мы столько ждали, а сын говорит: „Пап, вот зарабатывать начну, тогда и жди внуков“. А я говорю: „Мы тебя-то родили с Юлей, когда я вообще без работы сидел“. Ну и наконец-то обрадовали меня», — рассказал актер.

Александр Панкратов-Черный заверил, что еще во время беременности невестки он «по форме живота» Ольги определил, что у нее родится дочь. Артист утверждает, что, поскольку он родился на Алтае, он знает много народных примет.

Напомним, Александр Панкратов-Черный состоит в браке с киноведом Юлией Монаховой. У супругов есть 44-летний сын Владимир, который пошел по стопам родителей и связал свою жизнь с кино, став актером.

Ранее сообщалось о том, что Александр Панкратов-Черный раскрыл, почему расписался с женой только после инфаркта.