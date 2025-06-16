«Наконец-то»: Екатерина Климова улетела из России со старшей дочерью

Актриса Екатерина Климова улетела из России. Вместе с ней в заграничную поездку отправилась старшая дочь от первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова.

«Наконец-то долгожданный отпуск. Прилетели с Лизой на приватный остров. Какая красота», — поделилась актриса в личном блоге.

Екатерина уточнила, что решила отдохнуть от городской суеты на Мальдивах.

Звезда сериала «По законам военного времени» также опубликовала короткий видеоролик, на кадрах которого запечатлена в костюме с леопардовым принтом, серой кепке люксового бренда и солнечных очках. Образ Климова дополнила большой соломенной сумкой и крупной бижутерией на шее.

Напомним, 47-летняя Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Старшей дочери Елизавете 23 года. Также у нее есть 18-летний сын Матвей и 16-летний Корней от актера Игоря Петренко и 9-летняя дочь Белла от актера Геллы Месхи.

Ранее Екатерина Климова призналась, что боялась потерять карьеру и фигуру из-за рождения детей. Сейчас она считает наследников смыслом своей жизни. Актриса призвала не бояться и рожать как можно больше.