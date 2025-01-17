«Если решу, что являюсь совершенством, развитие остановится»: Ильдар Гайнутдинов о 10 годах на сцене и «Звездных танцах»

Ильдар Гайнутдинов – 24-летний танцовщик и хореограф, который в свои молодые годы уже завоевал признание как в России, так и за границей. Он является приглашенным солистом в спектакле «Мастер и Маргарита» Большого театра, солистом Театра танца Аллы Духовой TODES и неоднократным победителем международных конкурсов. Многим он также известен как участник шоу «Танцы» и «Звездные танцы» на телеканале ТНТ. В 2025 году Ильдар отмечает 10-летие профессиональной карьеры, и 19 января в THE CARLTON, MOSCOW состоится его творческий вечер. В преддверии этого события портал «Страсти» пообщался со звездой сцены и узнал, как ему удается выступать, имея диагноз «атипичный аутизм», какими наставниками являются Ляйсан Утяшева и Алла Духова, а также какие отношения его связывают с фигуристкой Евгенией Медведевой.

— Ильдар, вы уже 10 лет на профессиональной сцене. Хоть раз за эти годы жалели, что выбрали танцы смыслом жизни?

— Вы знаете, никогда ни на одну минуту не жалел о том, что выбрал для себя этот путь. В моей жизни все складывалось всегда так, как должно. Наверное, это и есть счастье, когда с самого раннего возраста перед тобой не стоит выбор профессии, и ты всегда знаешь, чем будешь и хочешь заниматься в жизни.

— За свою карьеру вы успели выступить как на российских, так и на международных сценах, танцевали с ведущими танцорами мира и работами с именитыми хореографами. Не давит ли слава на вас сейчас? Не чувствуете «звездную» болезнь? Как вас изменила известность?

— Я даже никогда об этом не задумывался. Считаю, что это глупо растрачивать свою энергию и ресурс на демонстрацию собственной значимости в этой жизни. Есть моменты, когда просто хочется идти к цели, и все то, о чем вы спросили, будет всегда мешать. В моменте, если я решу, что являюсь совершенством, моё развитие остановится. Я всегда четко это понимаю.

— Представляете ли вы, кем могли бы стать, если б не танцы?

— Наверное, художником. Я люблю рисовать, и в детстве занимался у хороших педагогов. Был даже победителем двух всероссийских конкурсов рисунков.

— Нередко танцоры сталкиваются с проблемами со здоровьем. Негативно как-то отразились танцы на вас за эти 10 лет?

— Безусловно, для танцовщика тело – это инструмент. На протяжении 10 лет возникали разные ситуации, но, если честно, я не очень люблю об этом говорить. Скажу лишь, что необходимо регулярно высыпаться, посещать профилактические мероприятия, массажи, чтобы тот самый инструмент долго прослужил, и была возможность радовать зрителя дольше. Во всяком случае, я очень стараюсь.