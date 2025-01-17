«Если решу, что являюсь совершенством, развитие остановится»: Ильдар Гайнутдинов о 10 годах на сцене и «Звездных танцах»
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Ильдар Гайнутдинов – 24-летний танцовщик и хореограф, который в свои молодые годы уже завоевал признание как в России, так и за границей. Он является приглашенным солистом в спектакле «Мастер и Маргарита» Большого театра, солистом Театра танца Аллы Духовой TODES и неоднократным победителем международных конкурсов. Многим он также известен как участник шоу «Танцы» и «Звездные танцы» на телеканале ТНТ. В 2025 году Ильдар отмечает 10-летие профессиональной карьеры, и 19 января в THE CARLTON, MOSCOW состоится его творческий вечер. В преддверии этого события портал «Страсти» пообщался со звездой сцены и узнал, как ему удается выступать, имея диагноз «атипичный аутизм», какими наставниками являются Ляйсан Утяшева и Алла Духова, а также какие отношения его связывают с фигуристкой Евгенией Медведевой.
— Ильдар, вы уже 10 лет на профессиональной сцене. Хоть раз за эти годы жалели, что выбрали танцы смыслом жизни?
— Вы знаете, никогда ни на одну минуту не жалел о том, что выбрал для себя этот путь. В моей жизни все складывалось всегда так, как должно. Наверное, это и есть счастье, когда с самого раннего возраста перед тобой не стоит выбор профессии, и ты всегда знаешь, чем будешь и хочешь заниматься в жизни.
— За свою карьеру вы успели выступить как на российских, так и на международных сценах, танцевали с ведущими танцорами мира и работами с именитыми хореографами. Не давит ли слава на вас сейчас? Не чувствуете «звездную» болезнь? Как вас изменила известность?
— Я даже никогда об этом не задумывался. Считаю, что это глупо растрачивать свою энергию и ресурс на демонстрацию собственной значимости в этой жизни. Есть моменты, когда просто хочется идти к цели, и все то, о чем вы спросили, будет всегда мешать. В моменте, если я решу, что являюсь совершенством, моё развитие остановится. Я всегда четко это понимаю.
— Представляете ли вы, кем могли бы стать, если б не танцы?
— Наверное, художником. Я люблю рисовать, и в детстве занимался у хороших педагогов. Был даже победителем двух всероссийских конкурсов рисунков.
— Нередко танцоры сталкиваются с проблемами со здоровьем. Негативно как-то отразились танцы на вас за эти 10 лет?
— Безусловно, для танцовщика тело – это инструмент. На протяжении 10 лет возникали разные ситуации, но, если честно, я не очень люблю об этом говорить. Скажу лишь, что необходимо регулярно высыпаться, посещать профилактические мероприятия, массажи, чтобы тот самый инструмент долго прослужил, и была возможность радовать зрителя дольше. Во всяком случае, я очень стараюсь.
— 19 января у вас состоится творческий вечер. Расскажите о нем подробнее. Как готовились? С какими сложностями столкнулись?
— Это будет очень значимое для меня событие, и я очень жду этот день. Где я смогу поделиться с самыми близкими людьми своей историей. С самого начала до сегодняшнего дня. Открывать вечер буду с соло «Пианист» из репертуара Театра танца Аллы Духовой TODES. Этому номеру 10 лет. Зрителей ждет много сюрпризов. Отрывки из спектаклей, исполненных на сцене Большого театра России «Мастер и Маргарита», «Фавн», «Франческа де Римини», «Как дыхание» и это еще не все. Это очень ответственный день и подготовка к мероприятию идет масштабная. Это будет теплый вечер в кругу людей, которые мне дороги.
— Как составлялась программа? Что вы планируете донести до зрителей через свой танец?
— Программа всегда составляется так, чтобы в первую очередь это было интересно зрителю. Я очень хочу, чтобы люди, сидящие в зале, прочувствовали то состояние, с которым я выхожу на сцену. Мне точно есть что им сказать.
— В программе заявлено, что вы будете танцевать с ведущими солистками Большого театра России. Как вам работать с Ольгой Марченковой?
— Да, мои партером в этом вечере, это и прима Анастасия Сташкевич, прима Елизавета Кокорева, солистка Ольга Марченкова. Я очень счастлив, что мне посчастливилось работать с такими талантливыми исполнительницами. С Ольгой это всегда комфорт. Мы чувствуем и понимаем друг друга.
— А в принципе вы предпочитаете больше сольные выступления или же парные? Почему?
— Я начинал как сольный артист. Соло я люблю больше, потому как в процессе танца я свободен и работаю вне рамок. Дуэт – всегда большая ответственность и максимальная концентрация.
— Вы признавались, что у вас есть диагноз атипичный аутизм, сейчас он все еще мешает вам на репетициях и во время выступлений как в начале пути?
— С этим учишься жить.
— А телевизионные съемки даются трудно?
— Несмотря на свой возраст, у меня очень большой опыт телевизионных съемок. Сейчас это уже работа, в которой я чувствую себя уверенно и комфортно.
— В прошлом году вы принимали участие в проекте «Звездные танцы». Почему решили согласиться? Долго ли вас уговаривали?
— Я согласился на участие лишь тогда, когда мне сказали, кто будет моей партнершей. Ею была фигуристка Евгения Медведева.
— Сразу ли наладили контакт? Были ли ссоры во время репетиций?
— С первой нашей встречи в репетиционном зале мы сразу нашли общий язык. Это невероятно трудолюбивый и обаятельный человек. Еще очень красивый как внешне так и внутренне. Поэтому работа не шла, а лилась. И это было удовольствием, надеюсь, для нас обоих.
— В одном из номеров у вас произошел поцелуй, из-за чего многие стали мечтать, чтобы вы были парой. Если не секрет, какие отношения вас сейчас связывают с Евгенией? Могут ли исполниться желания фанатов?
— Я думаю, это личная тема, и все личное на то и личное… Могу лишь сказать, у нас прекрасные отношения.
— У вас огромное количество поклонниц в соцсетях. Не сталкивались ли вы с преследованием? Или же, возможно, вам делали какие-то необычные подарки фанатки?
— Подарки всегда приятны, когда они от чистого сердца. Было разное, но акцент я делаю на — приятное. Про все остальное не люблю ни вспоминать, ни говорить.
— На телевидении вы также успели поработать и с Ляйсан Утяшевой, и с Татьяной Денисовой, а у них совершенно разные подходы. С кем вам было комфортнее? Если бы в «Звездных танцах» можно было бы выбрать наставника – на кого бы пал ваш выбор?
— Мы не выбирали наставников. Меня изначально пригласили в команду Ляйсан. Она была очень внимательна, и с огромным трепетом как наставник относилась к участникам своей команды. За это ей большая благодарность. Искренность, самая великая черта, вот то, что я ценю и люблю в людях. Еще профессионализм. Поэтому на проектах самое сложное не победить, а остаться человеком. Проект заканчивается, а жизнь продолжается.
— А Ляйсан в принципе строгая в работе? Все-таки гимнасток готовят довольно в жестких условиях.
— Нет, она справедливая и трепетная, а еще не равнодушная, это очень ценно.
— Еще интересно у вас узнать, какая наставница Алла Духова? Она, кстати, как-то раскритиковала солистов Большого театра. А о вашем мастерстве она хорошо отзывается или тоже может ругать?
— Алла Духова – это легенда! Мой близкий и родной человек. Я ее очень люблю, за всю нашу совместную историю. Она никогда не повысила голос, и если есть определенные замечания в рабочем процессе, все это всегда в очень справедливой и корректной форме. Она человек с большим сердцем и фанатично любящий свое дело. Об Алле Владимировне я могу говорить много, ведь с 7,5 лет моя жизнь связана с TODES, а TODES - это семья!
— Наверняка вы слышали, что недавно артист балета Сергей Полунин решил уехать из России. Как относитесь к его решению?
— Это решение другого человека, и комментировать его выбор я не могу.
— Если сравнивать российскую танцевальную индустрию и западную – в чем отличия и что вам ближе?
— Я выступаю за рубежом, только вчера закончились гастроли в Дубаи, и сегодня уже Катар. Конечно, я получаю приглашения и работаю. Всегда прекрасное отношение и прием. В каждой стране свое отношение к искусству. На западе, мне кажется, акцент больше на технику, в России – на душевную и эмоциональную составляющую. Во всяком случае, я так чувствую.
— Кстати, вы же выиграли несколько лет назад на конкурсе Дженнифер Лопес денежный приз – более 6 млн. А на что потратили?
— Деньги я вложил в недвижимость.
— Какие у вас карьерные планы на 2025 год?
— Проектов впереди много, и они все амбициозны. Про планы в целом говорить не люблю. Всегда выдерживаю тишину, чтобы не растрачивать благодать. Очень верю, что все задуманное удастся воплотить в жизнь.
— Наш портал называется «Страсти». А что является вашей страстью?
— Безусловно, моя профессия. Это вся моя жизнь и практически все мое время.