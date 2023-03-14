«Накладные ресницы, пачка, движения»: переодевшийся в женщину Домогаров выступил с признанием

В минувший понедельник на Первом канале состоялась премьера сериала «Раневская», основанного на судьбе легендарной актрисы Фаины Георгиевны Раневской. В проекте снялись многие звезды отечественного кинематографа и театральной сцены. Среди них Александр Домогаров, для которого роль в многосерийной кинокартине обернулась необычным опытом.

На экране в этот раз артист воплотил образ Василия Качалова – важного человека в жизни Раневской, который сильно повлиял на ее судьбу. Он признался, что для него было ответственно и даже страшно браться за такую роль, так как всем известна эта фамилия, но никто особо не помнит, каким он был человеком.

Съемки сериала стали довольно запоминающимися для Домогарова. Особенно будоражащей оказалась сцена, в которой ему впервые за всю карьеру пришлось перевоплощаться в женщину. По сюжету его герой попытался спародировать образ танцовщицы Екатерины Гельцер в балете «Дон Кихот». По словам Александра Юрьевича, снимать все это было крайне забавно.

«Будет такой забавный и запоминающийся эпизод в картине. И это вышло смешно. А женское одеяние? Ну ведь балерина же, отсюда накладные ресницы, пачка, движения…» - рассказал артист в интервью изданию «СтарХит».

Домогаров поделился, что переодевание в женщину его не пугало, а наоборот даже заманивало. Это был для него необычный опыт, тем более, что ему нужно было быть не просто в юбке, но при этом еще и изображать балерину. С ним проводили несколько танцевальных репетиций, и за это время он осознал, какой труд выступать артистам балета на сцене.

«Балет — адский труд и великое искусство. На отработку танцевальных движений меня хватило на пятнадцать минут, потом усталость и необходимость передышки», - прокомментировал Александр Юрьевич.

В итоге серьезной пародии у Домогарова не вышло, и все было показано с позиции шутки. Он попытался представить, как мог его герой Качалов прийти на вечеринку в женском образе и станцевать – так и показал.

Ранее театр Моссовета отказал Александру Домогарову в проведении творческого вечера в честь юбилея.