«Дышит, задыхается, истекает потом»: 59-летнему Александру Домогарову вынесли печальный приговор

59-летний Александр Домогаров в этом году будет отмечать свой юбилей. Праздник актер хотел отметить на любимой сцене, которой отдал 28 лет своей жизни. Однако руководство театра решило иначе. В личном Телеграм-канале он разразился гневными тирадами в адрес руководства Моссовета.

Артист озвучил печальные новости своим поклонникам – творческого вечера не будет. Такой приговор вынесла администрация. По его словам, у театра сейчас ест проблемы, из-за которых подобное происходит, и одна из главных – профнепригодность состава. Александр рассказал, что молодые артисты обвиняют его в том, что он не является профессионалом, так как задыхается на сцене.

«22-летние составляющие труппу артисты ОБВИНЯЮТ МЕНЯ В ТОМ, что я не профессионал, не владею механикой, задыхаюсь. <…> Артист дышит, задыхается, истекает потом, это все видно, слышно. Как это можно допускать... Артист должен быть действенным», - сообщил Домогаров в личном блоге.

Отказываться от проведения творческого вечера актер не собирается, просто будет искать помощь друзей. Ему лишь обидно, что у него отняли возможность выйти в этот день на сцену, где он играл половину жизни.

«Театр Моссовет, который отмечает свое 100-летие! Кому в эти дни будут оказаны почести, даны награды, всевозможные призы — НЕКОТОРЫХ ЛЮДЕЙ, которые заслужили награды, признания, уважения, собирали залы — просто уволили из театра накануне торжества, их даже не упомянут на этом «празднике»... их имена, заслуги ЗАБЫТЫ!!!! Ура, 100 лет Моссовет. Ура», - поделился своими мыслями Александр Домогаров.

Ранее появилась информация, почему на самом деле актера бросила любимая женщина.