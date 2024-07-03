Накладной живот: Марию Погребняк заподозрили в симуляции беременности

Блогер Мария Погребняк находится на шестом месяце беременности и всячески подчеркивает свой округлившийся живот обтягивающей одеждой. При этом в Сети появились слухи, что на самом деле ребенка родит суррогатная мать.

К такому выводу пользователи Сети пришли из-за того, что еще совсем недавно Мария демонстрировала абсолютно плоский живот. В тому же, фигура блогера практически не изменилась из-за беременности, у нее нет ни одного лишнего килограмма.

«Где-то носит ребенка суррогатная мама, а вы симулируете. Так выглядит со стороны», - отметили комментаторы под фотографией Марии с отдыха в Турции.

Некоторые даже увидели на снимке складки, якобы доказывающие, что живот под купальником накладной.

Погребняк отреагировала на подозрения, но не стала вступать в полемику, а высмеяла комментаторов. В своем Telegram-канале Мария опубликовала скрины с обвинениями в обмане и не стала скрывать имена авторов сообщений.

Напомним, Мария Погребняк беременна четвертым ребенком - от бизнесмена Игоря Головинского. В мае он сделал блогеру предложение. Головинский раньше не был женат, и у него нет детей от предыдущих отношений.

Ранее Мария Погребняк рассказала, как узнала о том, что ждет ребенка. По словам знаменитости, первые признаки беременности появились у нее на новогодних праздниках. Тогда она внезапно почувствовала себя плохо.