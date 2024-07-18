Накинула на шею бельевую веревку и задушила: раскрыты новые детали гибели 9-летнего мальчика из Перми

Жительницу Перми Ирину Шатову, которая убила своего девятилетнего сына и вывезла его тело в чемодане к мусорным контейнерам, проверят на вменяемость. Во время допроса женщина призналась, что расправилась с мальчиком, когда он готовился ко сну.

По данным Kp.ru, Шатова без эмоций подошла к кровати 9-летнего сына, накинула ему на шею бельевую веревку и задушила. Потом задрала пижаму, взяла нож и нанесла три удара по телу. После убийства женщина спрятала тело ребенка в чемодан и полночи бродила с ним по городу, не знала, где спрятать.

«Стала заметать следы… Написала записку, которую позднее нашли в квартире, что ее ребенка убили коллекторы. Рассчитывала, что ей поверят», - рассказал источник издания.

При этом отец мальчика до сих пор не знает о смерти сына, которого, по словам родственников, очень любил. Как рассказала мать мужчины, он пересек границу США нелегально и сейчас с ним нет связи. Она подчеркнула, что сын просто очень хотел жить в этой стране.

Напомним, 12 июля бездомный нашел на помойке чемодан, в котором было тело ребенка с признаками удушения и колото-резаными ранами. По делу об убийстве мальчика на следующий день задержали его мать. 34-летняя женщина заявила на допросе, что находилась в тяжелой жизненной ситуации.

Ранее стало известно, что у Шатовой были многомиллионные долги. В ходе судебного разбирательства она пожаловалась, что зарабатывает 100 тысяч рублей и на погашение кредитов отдает 98 тысяч. Всего обвиняемая должна банкам 15 миллионов рублей. Как оказалось, женщина занималась криптовалютой и играла на рынке.