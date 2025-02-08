«Кататься нормально не могу»: почему Роман Костомаров отказался быть тренером

Роман Костомаров объяснил, почему он никогда не станет тренером.

Российский фигурист не стал скрывать, что он никогда не думал о том, чтобы тренировать других спортсменов, так как этого ему не хотелось.

Костомаров признался, что быть тренером фигуристов довольно непросто: это огромный труд, куда нужна вкладывать не только все свое время, но силы. Роман признался, что у него уже был такой опыт, когда ему приходилось помогать другим спортсменом на льду. Тогда он понял, что не готов к тренерской карьере.

«Это каторжный труд. Быть спортсменом — это трудно. Но быть тренером, мне кажется, это еще труднее и ответственнее. На это нужно очень много времени, много сил, терпения. Я как-то помогал некоторым фигуристам в постановках программы и еще в чем-то, когда имел такую возможность, сам катаясь, потому что действительно опыт колоссальный», — признался Роман.

Кроме того, Костомарову всегда важно получать отдачу и лучший результат всех его плодов. Именно по этой причине он не хочет брать на себя ответственность за достижения других людей.

Фигурист отметил, что, несмотря на его проблемы со здоровьем, у него бы получилось тренировать спортсменов, так как все можно объяснять словами. Но делать этого ему не хочется.

«Я вряд ли хочу быть тренером, потому что кататься я нормально не могу. Показать на льду ничего, конечно же, не могу», — заявил Костомаров в беседе с корреспондентом Пятого канала..

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