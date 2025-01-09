НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 января 2025, 12:15
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Находящиеся в Лос-Анджелесе Поперечный* с женой собрали «тревожный чемодан»

Находящиеся в Лос-Анджелесе Поперечный* с женой собрали «тревожный чемодан»

© Кадр из видео на YouTube-канале «ДЖАРАХОВ»

Живущие в Лос-Анджелесе комик Данила Поперечный* (признан в РФ иноагентом) и его жена Полина Чистякова, где в настоящий момент разгорелись пожары, собрали «тревожный чемодан». Об этом избранница юмориста сообщила в своем микроблоге.

«Тревожные чемоданы собраны, но пока сидим на месте. Постоянно появляются новые очаги по городу, но их тушат. Все еще в голове не укладывается, как в стольких местах одновременно может произойти возгорание», – поделилась Чистякова.

Супруга комика уточнила, что в Лос-Анджелесе был сильный ветер, вследствие чего огонь не удается оперативно тушить. Вдобавок, по ее словам, в городе присутствует сильный запах гари.

Пожары называют одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Другой крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена, он угрожает безопасности порядка 13 тысяч зданий. По информации СМИ, пожар угрожает таким культовым достопримечательностям, как голливудская «Аллея славы», концертный зал «Голливуд-боул» и другим.

Ранее мы писали, что из-за лесных пожаров в Калифорнии перенесены сроки премии «Оскар».

*признан в РФ иноагентом

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Данила Поперечный
юморист
пожар