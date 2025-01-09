Находящиеся в Лос-Анджелесе Поперечный* с женой собрали «тревожный чемодан»

Живущие в Лос-Анджелесе комик Данила Поперечный* (признан в РФ иноагентом) и его жена Полина Чистякова, где в настоящий момент разгорелись пожары, собрали «тревожный чемодан». Об этом избранница юмориста сообщила в своем микроблоге.

«Тревожные чемоданы собраны, но пока сидим на месте. Постоянно появляются новые очаги по городу, но их тушат. Все еще в голове не укладывается, как в стольких местах одновременно может произойти возгорание», – поделилась Чистякова.

Супруга комика уточнила, что в Лос-Анджелесе был сильный ветер, вследствие чего огонь не удается оперативно тушить. Вдобавок, по ее словам, в городе присутствует сильный запах гари.

Пожары называют одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Другой крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена, он угрожает безопасности порядка 13 тысяч зданий. По информации СМИ, пожар угрожает таким культовым достопримечательностям, как голливудская «Аллея славы», концертный зал «Голливуд-боул» и другим.

Ранее мы писали, что из-за лесных пожаров в Калифорнии перенесены сроки премии «Оскар».

*признан в РФ иноагентом