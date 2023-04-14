Находящиеся на грани развода Джиган и Оксана Самойлова провели вместе ночь

Уже два месяца Оксана Самойлова и Джиган не могут справиться с кризисом в отношениях. После возвращения из отпуска они разъехались по разным домам и теперь встречаются, только чтобы передавать детей друг другу. Недавно рэпер признался, что в разладе виноват целиком и полностью только он, так как «накосячил» из-за зависимости от алкоголя. Однако он пообещал жене «завязать с пивком» и публично попросил у нее прощения.

Широкий жест артиста хоть и произвел впечатление на модель, но все же его оказалось недостаточно, чтобы она вновь впустила его в дом. Но отношения между супругами все-таки начали постепенно сдвигаться с «мертвой точки». Ночью 13 апреля, например, они провели время вместе. Воссоединиться им пришлось ради старшей дочери Ариелы, которая решила попробовать себя в музыкальной сфере.

Самойлова рассказала, что они отправились «развлекаться», и только потом стало известно, что делать это они поехали в студию отца семейства. Оказалось, что Ариела захотела записать несколько каверов, и Джиган ее в этом поддержал. Оба звездных родителя с гордостью наблюдали за первыми шагами девочки в творчестве, а Оксана даже не скрывала слез умиления.

«Я первый раз на звуке слушаю Ари. Это без малейшей звуковой обработки. Она знает наизусть 300 песен на английском языке. К примеру, я знаю ровно ноль», - поделилась модель в блоге.

К слову, на студии также была и Лея, но ее музыкальные способности мама показывать не захотела, так как, по ее словам, аудитория «описается от смеха», если она это покажет.

Ранее журналистка Алена Жигалова высказала мнение, что расставание Оксаны Самойловой и Джигана является лишь пиаром.