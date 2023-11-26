Находящаяся в разводе Ксения Бородина дала совет незамужним девушкам, об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Звезда разместила в соцсетях список «советы от пар, которые живут вместе долгие годы». Согласно перечисленному, для крепкого союза стоит не забывать о регулярных подарках друг другу и тактильности. Особое внимание в списке уделено ссорам. Так, важно не выяснять отношения в компании знакомых. Кроме того, не стоит после ссоры считать, что союз обречен на провал.

Сама Бородина добавила, что в брак стоит вступать лишь спустя определенное время. Идеальным она посчитала два года отношений.

«По своему опыту скажу: если вы в отношениях меньше двух лет, больше рисков разбежаться», - заявила телеведущая.

Напомним, Ксения Бородина была замужем дважды: за бизнесменом Юрием Будаговым и блогером Курбаном Омаровым. От этих браков у Бородиной двое дочерей - Маруся и Теона.

Ранее мы писали о том, что актриса Мария Машкова назвала брак с Артемом Семакиным травмой.