Находящаяся в доме отдыха Пахмутова смогла удивить близких в день рождения

Композитор Александра Пахмутова находится в доме отдыха, сообщил певец и друг семьи Юлиан. По его словам, вдова смогла удивить близких в день рождения.

Подробности приводит сайт mk.ru.

«Она нас - близких людей - очень порадовала своим сегодняшним настроением», - признался исполнитель, отметив «бодрый голос» композитора.

Известно, что вдова не стала устраивать пышных торжеств – ей не до праздников из-за смерти мужа, поэта-песенника Николая Добронравова.

«Александра Николаевна сейчас находится в доме отдыха», - поделился Юлиан, который только вернулся из Ярославля, где давал благотворительный концерт.

На мероприятии звучали песни Пахмутовой и Добронравова. В день 94-летия композитор «увидела в записи, как весь зал хором поет их песни». Он выразил надежду, что от этого ей станет «светлее и легче».

Ранее актер Станислав Садальский трогательно поздравил Пахмутову в день рождения. Он назвал композитора гением и отметил ее скромность, вспомнив высказывание литературоведа Дмитрия Лихачева.