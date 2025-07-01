«Находится в тяжелой психологической проблеме»: почему Алла Пугачева оскорбила Илью Резника

Оскорбление Аллы Пугачевой автора своих песен Ильи Резника в ответ на поздравление указывает на тяжелую психологическую проблему у певицы. Артистка, уехавшая из России за «лучшей жизнью», несчастна в эмиграции, но не может это признать. Об этом в разговоре с aif.ru заявил психолог Сергей Ланг.

Недавно Илья Резник признался, что перестал общаться с Аллой Пугачевой после одного инцидента. Тогда поэт поздравил певицу с днем рождения, но после волны осуждения ему пришлось объясняться, «как мальчику». В ответ на это исполнительница хита «Миллион алых роз» написала автору своих песен SMS с оскорблениями, назвав его «трусом» и «предателем», а себя — «великой певицей».

Психолог Сергей Ланг уверен: дерзкое поведение артистки свидетельствует о неудовлетворенности своей жизнью. Именно из-за этого Алла Пугачева, которая должна быть благодарна Илье Резнику за созданные для нее хиты, позволила себе агрессию в его адрес.

«Поведение и ответ Аллы Пугачевой говорит о том, что она недовольна той позицией, которую сейчас занимает. Когда человек живет в счастье, в гармонии, он никогда не будет испытывать вообще в целом к окружающим людям какую-то агрессию, тем более к друзьям, знакомым. Сколько ей Резник написал песен, благодарности нет никакой», — отметил эксперт.

Сергей Ланг добавил: вероятнее всего, певица и ее муж Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) осознали, что совершили ошибку, уехав из России в 2022 году. Отсюда, по мнению психолога, — негатив к людям, оставшимся «верными своей стране».

«Они сбежали, как им казалось, с тонущего корабля, но корабль не затонул, наоборот, плывет и процветает. Гордость не позволяет им эти ошибки признать. Поэтому они испытывают негатив к людям, которые как раз таки остались верны своему зрителю, своей стране. Поведение и комментарии Пугачевой показывают, что она находится в очень тяжелой психологической проблеме», — подчеркнул Сергей Ланг.

Ранее шоумен Стас Барецкий рассказал о проблемах Аллы Пугачевой с деньгами и мужем: «В очень плохом состоянии».

*признан иноагентом на территории РФ