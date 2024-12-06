Находится в состоянии средней тяжести: раскрыт диагноз госпитализированного Бориса Щербакова

Актер Борис Щербаков продолжает находиться в больнице после падения. По данным Telegram-канала Mash, ему диагностировали перелом черепа.

Отмечается, что состояние 74-летнего артиста оценивается как средне тяжелое. Обследование в клинике выявило, что у него сломано основание головы. У Щербакова также ушиб мозга и множественные переломы костей лица.

На данным момент Борис Васильевич находится под наблюдением в общей палате нейрохирургии, пока реанимация не требуется. Как только его состояние стабилизируют, будет проведена операция. Сейчас медики делают все, чтобы не допустить отек мозга.

Mash сообщил, что Щербакова обнаружила жена, когда он лежал без сознания на лестничной клетке. До госпитализации он все же пришел в себя и пожаловался на головную боль. Предварительно, сейчас актер передвигается только на каталке в лежачем положении.

Ранее сын Ирины Муравьевой вышел на связь после новостей о госпитализации матери.