Чувствует себя моложе на 30 лет: сын Муравьевой раскрыл правду о самочувствии актрисы
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3 декабря в Telegram-каналах появилась информация о госпитализации актрисы Ирины Муравьевой, которая якобы попала в больницу из-за острых болей в кишечнике. Сын звезды фильма «Москва слезам не верит» Евгений Эйдлин опроверг эти слухи.
Как пояснил Эйдлин, опубликованная в СМИ информация не соответствует действительности. Со здоровьем у народной артистки все отлично, утверждает он.
«Никто не госпитализировал, все утро звонят, придумывают. Лет на 30 моложе себя чувствует, чем есть», — приводит его слова NEWS.ru.
Напомним, сообщалось, что Муравьева якобы прошла лечение в стационаре, но после ее отпустили домой.
В последнее время Ирина Муравьева ведет закрытый образ жизни и редко выходит в свет. В 2014 году умер после инсульта муж звезды, режиссер Леонид Эйдлин. После этого она стала еще меньше рассказывать о семье. Также у актрисы есть двое сыновей — Даниил и Евгений. Старший является выпускником ВГИКа, а младший занимается ресторанным бизнесом.
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