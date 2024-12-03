Чувствует себя моложе на 30 лет: сын Муравьевой раскрыл правду о самочувствии актрисы

3 декабря в Telegram-каналах появилась информация о госпитализации актрисы Ирины Муравьевой, которая якобы попала в больницу из-за острых болей в кишечнике. Сын звезды фильма «Москва слезам не верит» Евгений Эйдлин опроверг эти слухи.

Как пояснил Эйдлин, опубликованная в СМИ информация не соответствует действительности. Со здоровьем у народной артистки все отлично, утверждает он.

«Никто не госпитализировал, все утро звонят, придумывают. Лет на 30 моложе себя чувствует, чем есть», — приводит его слова NEWS.ru.

Напомним, сообщалось, что Муравьева якобы прошла лечение в стационаре, но после ее отпустили домой.

В последнее время Ирина Муравьева ведет закрытый образ жизни и редко выходит в свет. В 2014 году умер после инсульта муж звезды, режиссер Леонид Эйдлин. После этого она стала еще меньше рассказывать о семье. Также у актрисы есть двое сыновей — Даниил и Евгений. Старший является выпускником ВГИКа, а младший занимается ресторанным бизнесом.

Также мы писали, что у звезды «Ворониных» Анны Фроловцевой ухудшилось состояние здоровья из-за угрозы инсульта. Подробнее читайте здесь.