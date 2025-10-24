«Находится в шикарной форме»: объявлено о возвращении Валерия Леонтьева на сцену

Певец Митя Фомин рассказал о возвращении Валерия Леонтьева на сцену. Несколько лет назад артист завершил карьеру, но зритель по-прежнему его не отпускает. Об этом сообщает mk.ru.

Еще совсем недавно Леонтьев на все вопросы о возвращении отвечал решительно «нет», но сейчас стало известно, что он выступит с большими концертами за границей. В ноябре он порадует поклонников в Париже, а спустя два месяца отправится в Таиланд. Компанию ему составит Митя Фомин, который будет выступать на разогреве.

«Мы с Валерием Яковлевич дадим рождественский концерт. Будем петь по отдельности. Я вначале чуть-чуть подогрею, а Валерий Яковлевич, как всегда, зажжет. Он - большой молодец. Находится в шикарной форме», - поделился Фомин.

Инсайдер из шоу-бизнеса рассказал СМИ, что зрители очень скучают по Леонтьеву, именно поэтому он не может полноценно завершить карьеру. По мнению источника, Валерий остается одним из самых востребованных артистов на эстраде.

Ранее Валерий Леонтьев отремонтировал трехуровневую квартиру в центре Москвы.