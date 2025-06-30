«Бывает регулярно в Москве»: Леонтьев отремонтировал свою роскошную квартиру

Певец Валерий Леонтьев отремонтировал свою трехуровневую квартиру в центре Москвы. Несмотря на то, что артист с супругой Людмилой Исакович большую часть времени проводят в США, он регулярно приезжает в столицу. Об этом сообщает Kp.ru.

В Москве у исполнителя хита «Казанова» остается недвижимость в Колокольниковом переулке. Он не забывает о ней и даже обновил квартиру.

«Валерий Леонтьев бывает регулярно в Москве. Занимается своими личными, бытовыми делами, постоянно встречается с друзьями. Недавно отремонтировал московскую квартиру. Дел у него много, наслаждается отдыхом, жизнью впервые без плотного гастрольного режима», – поделились коллеги из окружения певца.

Сейчас артист редко выходит на сцену — только по особому случаю или в рамках частных выступлений. Основной доход ему приносит зарубежная недвижимость: апартаменты на испанском побережье и в США сдаются в аренду, а вырученные средства идут на инвестиции.

Напомним, что семья Леонтьева проживает в престижном районе Майами — Корал-Гейблз, где цены на дома начинаются от $4 млн (около 313 млн рублей). Его супруга, 71-летняя Людмила Исакович, успешно управляет бизнесом в Штатах — мини-отелем и салоном груминга для собак.

Ранее мы писали о том, что 76-летний певец Валерий Леонтьев выступил во Франции в майке с глубоким вырезом.