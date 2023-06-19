Находится в розыске: Волочкова написала заявление на соседку, которая подглядывала за ней

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова написала заявление в правоохранительные органы на соседку, которая подглядывала за ней, пока та ходила в туалет и не только. Об этом сообщается на сайте WomanHit.ru.

Напомним, что порядка двух лет назад знаменитость оказалась втянута в одну неприятную историю. Соседка Волочковой распространила информацию, что бизнесвумен ведет себя непристойно и может справить малую нужду под елочкой у себя на участке. Якобы другим соседям это тоже не понравилось.

По словам самой Анастасии, она вольна делать на своем участке то, что ей хочется. Слухи об этой истории спустя время угасли, но саму Волочкову это дело взволновало, и она написала заявление в полицию на соседку.

По словам балерины, одна женщина подговорила соседку распространить историю про елочку.

«Просто я борюсь всегда за правду, а эта женщина создала незаконно сообщество жильцов и не имела права пользоваться деньгами, которые собрала с соседей», – сказала Волочкова.

Она добавила, что в ответ написала заявление в следственный комитет на свою соседку.

«Что интересно, сегодня моему адвокату звонят люди, которые расследуют это дело, и говорят, что моя соседка ищет моего адвоката, чтобы заключить мировое соглашение», – подчеркнула знаменитость.

Отмечается, что сама соседка находится в розыске. Балерина удивлена, зачем человеку убегать, если ему нечего скрывать.

Стало известно, что эта соседка просила мирового соглашения еще полгода назад. По словам Анастасии, она даже предлагала полмиллиона рублей.

«Нет – извините! Это дело принципа», – заключила звезда.

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