Находится в реанимации: подробности состояния 77-летнего Никиты Михалкова

В минувший четверг появилась информация, что 77-летнего режиссера Никиту Михалкова экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц. СМИ писали, что у народного артиста возникли проблемы со здоровьем на фоне гриппа. Сегодня стал известен диагноз знаменитости.

По информации Telegram-канала Mash, у Михалкова диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония.

«Он находится в реанимации ковидной больницы в тяжелом состоянии. Также у 77-летнего режиссера выявили интоксикационный синдром», – указано в источнике.

Известно, что Никита Сергеевич заболел за два дня до госпитализации. В четверг его состояние резко ухудшилось. Мужчина жаловался за одышку, кашель, высокую температуру и тошноту. Он самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи. Его госпитализировали, а позже перевели в ковидную больницу.

При этом представители звезды уверяли, что у него обычный грипп – пишет Baza. В соцсетях родных Михалкова пока нет никакой информации. В одной и последних своих публикаций жена режиссера опубликовала видео, сделанное на юбилейном концерте в честь 85-летия Эдуарда Артемьева, с которым Никиту Сергеевича связывают годы дружбы и совместного творчества.

Ранее мы писали о том, что Никита Михалков перестал появляться на людях из-за неприятной болезни.