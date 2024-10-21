«Находится в хирургическом отделении»: что известно о состоянии госпитализированной Алены Яковлевой

Актриса Алена Яковлева, госпитализированная в Москве с подозрением на аппендицит, находится в НИИ им. Н.В. Склифосовского в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости.

«Находится в хирургическом отделении №1. Состояние средней тяжести», — заявили в медучреждении.

Напомним, 21 октября стало известно, что 63-летняя Алена Яковлева была госпитализирована в НИИ им. Н.В. Склифосовского в Москве с подозрением на аппендицит. В беседе с Агентством городских новостей «Москва» актриса рассказала, что в этот день она должна была присутствовать на сегодняшней творческой встрече в Театре им. Е.Б. Вахтангова.

«Увезли на скорой, как только отыграла спектакль. Врачи подозревают, что у меня может быть аппендицит. Если эти прогнозы подтвердятся, то через три-четыре дня меня ждет операция. Но врачи тут хорошие, диагностика отличная. За мной наблюдают лучшие специалисты, так что не переживайте. Все будет хорошо», — рассказала Алена Яковлева.

Ранее мы писали о том, что актера Дениса Матросова экстренно госпитализировали и прооперировали перед спектаклем.