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Опубликовано 25 мая 2024, 15:32
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Находится под наблюдением врачей: артистку Маргариту Терехову госпитализировали с внутренним кровотечением

Baza: артистка Маргарита Терехова попала в больницу с внутренним кровотечением .
Находится под наблюдением врачей: артистку Маргариту Терехову госпитализировали с внутренним кровотечением

© Starface.ru

Врачи одной из столичных больниц оказывают необходимую медицинскую помощь народной артистке России Маргарете Тереховой. Ее экстренно госпитализировали из-за внутреннего кровотечения, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, самочувствие 81-летней актрисы ухудшилось накануне, 24 мая, вечером. Женщина почувствовала себя плохо, после чего вместе с сестрой на скорой помощи отправилась в Боткинскую больницу.

Врачи осмотрели Терехову. Они диагностировали у известной пациентки желудочно-кишечное кровотечение. В настоящий момент состояние артистки оценивается как средней тяжести. Она находится под постоянным наблюдением специалистов.

Несколько лет назад врачи диагностировали у Тереховой Альцгеймер. С тех пор она практически не появлялась на публике. По словам близких, ждать улучшений в случае артистки уже не приходится.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Артем Хохлов
Теги:
госпитализация
Маргарита Терехова