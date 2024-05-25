Находится под наблюдением врачей: артистку Маргариту Терехову госпитализировали с внутренним кровотечением

Врачи одной из столичных больниц оказывают необходимую медицинскую помощь народной артистке России Маргарете Тереховой. Ее экстренно госпитализировали из-за внутреннего кровотечения, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, самочувствие 81-летней актрисы ухудшилось накануне, 24 мая, вечером. Женщина почувствовала себя плохо, после чего вместе с сестрой на скорой помощи отправилась в Боткинскую больницу.

Врачи осмотрели Терехову. Они диагностировали у известной пациентки желудочно-кишечное кровотечение. В настоящий момент состояние артистки оценивается как средней тяжести. Она находится под постоянным наблюдением специалистов.

Несколько лет назад врачи диагностировали у Тереховой Альцгеймер. С тех пор она практически не появлялась на публике. По словам близких, ждать улучшений в случае артистки уже не приходится.