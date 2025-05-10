Михаил Ширвиндт обвинил Валерию в желании «сбацать» что-нибудь патриотическое

Телеведущий Михаил Ширвиндт раскритиковал певицу Валерию за исполнение композиции «С чего начинается Родина» из художественного фильма «Щит и меч», повествующего о подвигах разведчиков в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

Он выразил уверенность, что жена продюсера Иосифа Пригожина не смогла достичь мастерства Марка Бернеса, исполнившего эту песню впервые. Телеведущий назвал версию Валерии «подделкой».

«Это ужасная пошлость. Вот захотелось тебе угодить всем, и решила ты сбацать что-нибудь на фоне руин такое патриотическое. Ну так придумай песенку, напиши и кому надо, тот отметит», - возмутился Ширвиндт в своем блоге.

Он также высмеял артистку за то, что она сняла клип на легендарную композицию, стоя в платье с глубоким декольте на фоне декораций с руинами города.

Ранее Иосиф Пригожин возмутился желанием СБУ проверить Валерию из-за клипа на фоне руин. Он объяснил решение украинского ведомства «дегенеративным мышлением». Иосиф также отметил, что съемки клипа проходили не в зоне СВО, а в Подмосковье. Они снимали в декорациях военного фильма «В списках не значился».