Находился в тяжелом состоянии: в окружении режиссера Митты рассказали о его самочувствии

Геннадий Иванов, помощник 90-летнего режиссера, народного артиста РФ Александра Митты, рассказал о состоянии деятеля культуры. Тот попал в больницу из-за ухудшения самочувствия после инсульта и пневмонии.

Иванов ответил на вопрос журналистов «Абзаца» о самочувствии режиссера. По его словам, он общался с сыном Александра Наумовича и узнал у него про состояние артиста. В ближайшее время Геннадий и сам планирует навестить мэтра.

«Его сын заявил, что Александру Наумовичу уже лучше. Его скоро выпишут. Я к нему в ближайшее время поеду», — поведал представитель Митты.

Режиссер был госпитализирован еще 12 ноября. У него была высокая температура. Позже стало известно, что самочувствие Александра Наумовича ухудшилось на фоне ранее перенесенных инсульта и пневмонии. Состояние артиста оценивалось как тяжелое — он лежал в реанимации. Затем звездного пациента перевели в обычную палату.

Ранее народную артистку РСФСР Ольгу Яковлеву госпитализировали. Она попала в больницу из-за острых приступов боли.